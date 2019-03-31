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31 Mart 2019 Şırnak seçim sonuçları açıklanıyor!

Bu sabah Şırnaklılar saat 07.00'dan itibaren oy vermek için sandıklara gitti. Sandıkların açılmasıyla birlikte seçim sonuçları belli oldu. İşte resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları...

23:54 -
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31 Mart 2019 Şırnak seçim sonuçları açıklanıyor!

Tüm Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine odaklandı. Şırnak’ta seçmenler sandığa koştu. Yaklaşık olarak 530 bin kişinin yaşadığı Şırnak’ta seçim sonuçları merak ediliyor. İşte 2019 Şırnak yerel seçim sonuçları…

Şırnak İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
AK Parti AK Parti 19.701 % 61,88
HDP HDP 11.156 % 35,04
CHP CHP 566 % 1,78
Saadet Partisi Saadet Partisi 257 % 0,81
DSP DSP 64 % 0,20
TKP TKP 51 % 0,16
BTP BTP 42 % 0,13
Diğer Diğer 1 % 0,00
Şırnak İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 122.845%57,50
AK Parti AK Parti 67.235%31,47
MHP MHP 12.141%5,68
CHP CHP 4.336%2,03
Diğer Diğer 3.077%1,44
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.665%0,78
MURAT BAYSAL MURAT BAYSAL 1.097%0,51
BBP BBP 813%0,38
BTP BTP 261%0,12
Vatan Partisi Vatan Partisi 168%0,08

2014 SENESİ YEREL SEÇİMLERİ’NDE NE OLMUŞTU?

Ülkemizde gerçekleşen 2014 seçimlerinde Şırnak’ta belediye başkanı BDP’nin adayı Serhat Kadırhan olmuştu. Kadırhan, 16 bin 286 oy olarak birinci parti, AKP’nin Şırnak Belediye Başkan Adayı Ahmet Hamdi Yıldırım, 8.009 oy olarak ikinci parti olmuştu.

Partilere göre oy dağılımı şöyle:

Parti adı Oy sayısı

BDP 16.286

AK Parti 8.009

BBP 201

Hüda-Par 718

Saadet Partisi 531

MHP 870

CHP 423

BTP 310

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