31 Mart 2019 Şırnak seçim sonuçları açıklanıyor!

Tüm Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine odaklandı. Şırnak’ta seçmenler sandığa koştu. Yaklaşık olarak 530 bin kişinin yaşadığı Şırnak’ta seçim sonuçları merak ediliyor. İşte 2019 Şırnak yerel seçim sonuçları…

Şırnak İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 122.845 %57,50 67.235 %31,47 12.141 %5,68 4.336 %2,03 3.077 %1,44 1.665 %0,78 1.097 %0,51 813 %0,38 261 %0,12 168 %0,08

2014 SENESİ YEREL SEÇİMLERİ’NDE NE OLMUŞTU?

Ülkemizde gerçekleşen 2014 seçimlerinde Şırnak’ta belediye başkanı BDP’nin adayı Serhat Kadırhan olmuştu. Kadırhan, 16 bin 286 oy olarak birinci parti, AKP’nin Şırnak Belediye Başkan Adayı Ahmet Hamdi Yıldırım, 8.009 oy olarak ikinci parti olmuştu.

Partilere göre oy dağılımı şöyle:

Parti adı Oy sayısı

BDP 16.286

AK Parti 8.009

BBP 201

Hüda-Par 718

Saadet Partisi 531

MHP 870

CHP 423

BTP 310