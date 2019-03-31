31 Mart 2019 Şırnak seçim sonuçları açıklanıyor!

Tüm Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerine odaklandı. Şırnak’ta seçmenler sandığa koştu. Yaklaşık olarak 530 bin kişinin yaşadığı Şırnak’ta seçim sonuçları merak ediliyor. İşte 2019 Şırnak yerel seçim sonuçları…
|Şırnak İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|19.701
|% 61,88
|HDP
|11.156
|% 35,04
|CHP
|566
|% 1,78
|Saadet Partisi
|257
|% 0,81
|DSP
|64
|% 0,20
|TKP
|51
|% 0,16
|BTP
|42
|% 0,13
|Diğer
|1
|% 0,00
|Şırnak İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|122.845
|%57,50
|AK Parti
|67.235
|%31,47
|MHP
|12.141
|%5,68
|CHP
|4.336
|%2,03
|Diğer
|3.077
|%1,44
|Saadet Partisi
|1.665
|%0,78
|MURAT BAYSAL
|1.097
|%0,51
|BBP
|813
|%0,38
|BTP
|261
|%0,12
|Vatan Partisi
|168
|%0,08
2014 SENESİ YEREL SEÇİMLERİ’NDE NE OLMUŞTU?
Ülkemizde gerçekleşen 2014 seçimlerinde Şırnak’ta belediye başkanı BDP’nin adayı Serhat Kadırhan olmuştu. Kadırhan, 16 bin 286 oy olarak birinci parti, AKP’nin Şırnak Belediye Başkan Adayı Ahmet Hamdi Yıldırım, 8.009 oy olarak ikinci parti olmuştu.
Partilere göre oy dağılımı şöyle:
Parti adı Oy sayısı
BDP 16.286
AK Parti 8.009
BBP 201
Hüda-Par 718
Saadet Partisi 531
MHP 870
CHP 423
BTP 310
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.