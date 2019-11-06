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4 kardeşin korkunç ölümü: Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu

İstanbul Fatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkal konuştu. 

08:28 -
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4 kardeşin korkunç ölümü: Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu

Yusuf Deniz, en son Cumartesi müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin’in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, “Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti.

İstanbul Fatih’te 4 kardeş siyanürle intihar etti. Foto: DHA

Salı gününe kadar ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, ‘Bunların telefonu kapalı’ dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya” diye konuştu.

Polis kapıdaki ‘dikkat siyanür var’ yazısını görünce AFAD ekiplerini aradı.

“MAAŞIMA HACİZ KOYDULAR’ DEDİ”

Konuşmasını sürdüren Deniz, “Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4’ü de bekardı. Yalnız maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, biri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi günü Oya’yı gördüm.  Alışveriş yapmaya geldiğinde bana maaşıma haciz konulduğunu söyledi” dedi. (DHA)

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Son güncelleme: 08:35 06.11.2019
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