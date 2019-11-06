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Son Dakika… Fatih’te bir evde 4 kişinin cesedi bulundu

İstanbul Fatih’te komşularının ihbarı üzerine eve gelen polisler, bir evde ikisi kadın toplam 4 kişinin cesedine ulaştı. Polisin incelemeleri sürüyor.

00:55 -
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi’ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev sakinlerine ulaşamayan komşuları şüphelenerek polisi arayıp durumu bildirdi.

YOĞUN KOKU NEDENİYLE AFAD’DAN YARDIM İSTENDİ

Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, ev sakini 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler) ekiplerinden yardım istedi. Evdeki ilk incelemede cesetlerin C.Y., Y.Y., K.Y. ve O.Y. adlarında ikisi erkek ikisi kadın olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. AJANSLAR

istanbul Kadın Polis son dakika
Son güncelleme: 01:07 06.11.2019
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