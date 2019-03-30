40 Cumhur adayından Atatürk’ü bir tek MHP’li isim telaffuz etti!

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın İstanbul’daki belediye başkan adaylarıyla birlikte TRT’deki canlı yayına katıldı. Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden naklen yayınlanan programda Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ve 39 ilçe belediye başkan adayı katıldı. Yayında, Erdoğan’ın konuşmasının ardından tüm adaylar vaatleriyle ilgili kısa kısa söz aldı.

ATATÜRK VURGUSU MHP’Lİ ADAYDAN

40 adaydan Mustafa Kemal Atatürk vurgusu yapan tek isim ise Cumhur İttifakı’nın İstanbul’daki iki MHP’li adayındar birisi olan Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper yaptı. Sözlerinin başında programın yapıldığı yerin Dolmabahçe Sarayı olduğunu hatırlatan Toper “Mustafa Kemal Atatürk’ün son nefesini verdiği yerdeyiz. Bu vesile ile kendisini minnet, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

Beşiktaş’ın yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını savunan Toper seçildiği takdirde yapmayı düşündüğü çalışmaları anlattı.