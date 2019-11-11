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5 katlı iki binada çıkan çatı yangını paniğe neden oldu

Esenyurt'ta farklı sokaklarda bulunan 5 katlı iki binanın çatı katında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

21:22 -
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Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde 1007. Sokak ve 1033. Sokak’ta bulunan 5 katlı iki binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ESENYURT 5 KATLI BİR BİNANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ. FOTO:İHA

Aynı zamanlarda çıkan çatı yangınlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki binanın da çatı katındaki yangına müdahale etti. Yangınlar kısa sürede kontrol altına alınırken, mahallelerde büyük panik yaşandı. İki binada da maddi hasar meydana geldi. İHA

Esenyurt Haber Polis yangın
Son güncelleme: 21:40 11.11.2019
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