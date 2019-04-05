5 Nisan 12:30 Hadi ipucu sorusu: ‘Dünya Saati’ni düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşu’nun adı nedir? İşte cevabı…

Hadi sosyal medya hesabından 5 Nisan 12:30 yarışmasının ipucu sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu yarışmanın Instagram hesabından “2007’de Sydney’de başlayan Dünya Saati’nde her yıl dünya çapında milyonlarca insan; ev, iş yeri ve anıtların ışıklarını bir saat boyunca söndürerek doğa için sesini yükseltiyor. Bu sene Türkiye’de 6 Nisan Cumartesi günü 20:30 – 21:30 arasında kutlanacak olan Dünya Saati’ni düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşu’nun adı nedir?” şeklinde paylaşıldı. İşte hedi ipucu sorusunun cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI

SORU: ‘Dünya Saati’ni düzenleyen Sivil Toplum Kuruluşu’nun adı nedir?

CEVAP: Dünya Doğayı Koruma Vakfı



DÜNYA DOĞAYI KORUMA VAKFI

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature ya da kısaca WWF), doğanın zarar görmesini durdurmayı ve verilen zararları onarmayı amaçlayan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. 1961’de World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı) olarak kurulan kuruluş, genişleyen çalışma alanıyla adını şimdiki haline değiştirmiştir. Ancak Kuzey Amerika ülkeleri hala eski halini kullanmaktadır.

WWF, dünya çapında desteklediği 2000 koruma projesi ve 4000’e yakın çalışanıyla dünyanın en büyük çevre kuruluşu konumundadır. Projelerini 100’ü aşkın ülkede, iklim değişikliği, ormanlar, tatlısular, denizler, türler ve sürdürülebilirlik ana başlıkları altında gerçekleştirmektedir.

WWF’nin temel amacı, dünyanın doğal ortamının bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyumlu bir şekilde yaşadığı bir gelecek oluşturmaktır.