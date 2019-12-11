55 yıllık evli çift 5 saat arayla hayata gözlerini yumdu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan Duran ve Fahriye Ercan çifti 55 yıl boyunca mutlu bir evlilik sürdürdü. Evlilikleri boyunca birbirlerini hiç kırmayan yaşlı çiftin aynı gün hayata gözlerini yumması ise yakınlarının acısını ikiye katladı.

İKİSİ DE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kalp hastası olan 90 yaşındaki Duran Ercan bir süre önce kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kalan yaşlı adam önceki gün hayatını kaybetti. Duran Ercan, Gündüzbey Mahallesi’ndeki mezarlıkta ikindi namazı sonrası defnedilirken, hayat arkadaşının ölümüne dayanamayan Fahriye Ercan da kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.

BİRBİRLERİNE ÇOK BAĞLILARDI

Ercan çiftinin tek oğulları olan Hasan Ercan, “Annem hasta olduğunda babam üzülürdü, babam hasta olduğunda annem üzülürdü. Birbirlerine karşı hep anlayışlı olmuşlardır. Birbirlerine çok bağlılardı, unutulmaz bir aşkları vardı” dedi. (DHA)