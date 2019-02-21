6 aylık KYK yurdu depremde çatladı!

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5.0 büyüklüğünde depremin etkisi ile 2018 yılının Eylül ayında faaliyete geçen 2500 kişi kapasiteli KYK Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu binası boydan boya çatladı. Binadaki odalarda da çatlaklar meydana geldi. Paniğe kapılan öğrenciler geceyi bir müddet dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

MÜTEAHHİTİ ESKİ AKP İL BAŞKANI

Binayı yapan firmanın sahibinin ise AKP eski İl Başkanı Muzaffer Kutlu olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan firma yetkilileri, binayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan görevli kişilerin incelediğiri belirttiler ve çatlaklar için de “Sıva çatlağı” açıklaması yaptılar.

Konuyla ilgili Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.