Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

6 yaşındaki kızının gözü önünde dehşet saçtı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ekiz (34), boşanmak isteyen eşi Tuğba Ekiz'i (25), 6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayan Ekiz, ağır yaralandı.

22:53 -
Haberler Gündem
6 yaşındaki kızının gözü önünde dehşet saçtı

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi’nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil’in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz’in yanına gitti.

İLGİLİ HABERAileler dikkat! 'Mavi Balina'dan kurtulanlar dehşeti anlattıAileler dikkat! 'Mavi Balina'dan kurtulanlar dehşeti anlattı

İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı.

İLGİLİ HABERMersin'de kayınbaba dehşeti!Mersin'de kayınbaba dehşeti!

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz’in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more