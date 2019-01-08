Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman? ÖSYM Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklayacak?

"Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" Bu soru sınava giren adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı sınavında ter döken adayların sonuç bekleyişi ne zaman sonlanacak? İşte Adalet Bakanlığı sınav sonuçları detayları...

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak adaylar sınavlara girdiler ve sonuç tarihine odaklandılar. Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ocak 2019’da açıklanacak. İşte detaylar…

SINAV SONUÇLARININ İTİRAZI

Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Bakanlığa bildirilir.

ADALET BAKANLIĞI SINAVINA GİRENLER DİKKAT!

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.