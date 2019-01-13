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Adana’da bazı mezarlar tahrip edildi

Adana'da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

android-time 19:23
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Adana'da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

İmamoğlu ilçesi Tuna Mahallesi’ndeki mezarlığı ziyaret edenler çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. Olaydan haberdar olan vatandaşlar da mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerini inceledi.

Adana'da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. İmamoğlu ilçesi Tuna Mahallesi'ndeki mezarlığı ziyaret edenler çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. FOTOĞRAFLAR:AA

Adana’da bir mezarlıktaki çok sayıda mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. İmamoğlu ilçesi Tuna Mahallesi’ndeki mezarlığı ziyaret edenler çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. FOTOĞRAFLAR:AA

Yapılan incelemede çok sayıda mezar taşının kırıldığı görüldü. Olayı duyduktan sonra mezarlığı gelen Zübeyir Yavuz, kendi yakınının mezarını kontrol ettiğini ve zarar verilmediğini gördüğünü dile getirerek, “Burası bir mezarlık. Bunu yapanları kınıyoruz. Ne amaçla olursa olsun bunu yapanların bulunup cezalarını çekmelerini istiyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLAR:AA

FOTOĞRAFLAR:AA

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

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Son güncelleme: android-time 19:5813.01.2019
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