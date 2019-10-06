Adı kortlarda yaşayacak

7 Mart 2019'da 80 yaşında aramızdan ayrılan, Türk gazeteciliğinin duayen ismi Ertuğrul Akbay'ın adı, en sevdiği spor dalı olan teniste yaşatılacak. İstanbul Etiler Tenis Kulübü, 10-20 Ekim tarihleri arasında Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Bu anlamlı turnuvada 7 ayrı kategoride ödül verilecek. Nevzat Kaya'nın sorumlusu olduğu turnuvanın direktörlüğünü Fidan Kıraç Özbakır üstlenecek. Başhakem ise Ercüment Ilıca. Türkiye Tenis Federasyonu'nun himayesinde (TTF) gerçekleştirilecek organizasyona son başvuru tarihi 8 Ekim.
Turnuvanın sosyal medya hesapları SÖZCÜ Digital ekibinin yönetiminde olacak. Maç sonuçları, istatistikler ve duyurular, anlık olarak güncellenerek katılımcılar ve tenisseverlerle paylaşılacak. Sporcular ve hakemler turnuva boyunca, özel olarak tasarlanan tişört ve polarlar giyecek. Organizasyonun ödül töreni 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Kategorilerinde şampiyon ve ikinci olanlara özel tasarım ödülün yanı sıra sürpriz hediyeler de verilecek. Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nın önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi planlanıyor.
Türk basınının unutulmaz isimleri arasında yer alan Halit Ertuğrul Akbay, 1939'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitiminin ardından Hürriyet spor servisinde gazeteciliğe başladı. Daha sonra Günaydın'da yurtdışı muhabiri olarak çalıştı. ‘Gölge Adam' olarak iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkarması, mesleğindeki ününe ün kattı. Röportaj denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ertuğrul Akbay, Hollywood yıldızlarından Kongo'daki pigmelere kadar sıradışı işlere imza attı. SÖZCÜ'nün kurucusu ve sahibi Burak Akbay'ın babası olan Ertuğrul Akbay'ın en sevdiği spor tenisti. İyi bir performans tenisçisi olan Ertuğrul Akbay, çok sayıda turnuvada raket sallamıştı.
Ertuğrul Akbay, tenisseverlerle İstanbul'un farklı kortlarında buluşarak anılarını paylaşıyordu.
TTF İ-KORT verilerine göre Ertuğrul Akbay Turnuvası'na başvuran tenisçilerin sayısı dün itibariyle 290'ı geçti. Son başvuru tarihi olan 8 Ekim'e kadar katılımcı sayısının 700'e ulaşması bekleniyor.
Turnuva Direktörü Fidan Kırbaç Özbakır “Sporu ve özellikle tenisi çok seven, bu konuda bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaran ağabeyimiz Ertuğrul Akbay adına 10 Ekim'da başlayacak turnuvada, anısını yaşatmak istiyoruz. Yaklaşık 700 tenisçinin katılacağı turnuvamız ödül töreni ve kokteyl ile 20 Ekim'de sona erecek. Tüm tenisseverleri, Ertuğrul Akbay'ı anacağımız turnuvamızda görmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.
TTF İ-KORT KATEGORİLERİ
Tek erkekler
35+, 40+, 45+, 50+,
55+, 60+, 65+, 70+
Çift erkekler
35+, 45+, 55+
Tek kadınlar
35+, 40+, 45+, 50+, 55+
Çift kadınlar
35+, 45+, 55+
Karışık çiftler
35+, 45+, 55+
Tek erkekler 18+
Erkek çiftler 18+
Tek kadınlar 18+
Karışık çiftler 18+
Yeni başlayan erkekler
Yeni başlayan kadınlar
BÜYÜKLER ÇOCUKLARA ÖRNEK
Türkiye Tenis Federasyonu MHK Başkanı Erkan Çağlayan “Senyör turnuvalarına katılanların çocukları genelde performans tenisçisi oluyor” şeklinde konuştu.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Erkan Çağlayan, Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nı ve senyör tenisini SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Çağlayan “Türkiye'de her yıl 70 civarında senyör turnuvası düzenliyoruz. Bazen İstanbul'da haftada 2 turnuva oluyor. TTF bu turnuvalara teknik destek veriyor. Her turnuvaya yaklaşık 450-500 kişi katılıyor. Bunlar 25 yaş üstü turnuvalar. Daha önce performans tenisi oynamama şartıyla ‘özel seri' adıyla 18 yaş üstü oyuncuları da bu turnuvalara alıyoruz. Senyör turnuvalarına katılanların çocukları genelde performans tenisçisi oluyor” ifadelerini kullandı.
Etiler’de kurulduğu günden bu yana tenisin yanı sıra fitness ve pek çok farklı dalı sevenlerin uğrak noktası olan Etiler Tenis Kulübü, sert kortlarla sporseverleri bekliyor. Alkent Sitesi'nin içinde yer alan tesiste farklı spor ve egzersiz dersleri ile tenis için kondisyon arttırıcı çalışmalar da yapılıyor.