Adı kortlarda yaşayacak

7 Mart 2019'da 80 yaşında aramız­dan ayrılan, Türk gazeteciliğinin duayen ismi Ertuğrul Akbay'ın adı, en sevdiği spor dalı olan teniste yaşatılacak. İstanbul Etiler Tenis Kulübü, 10-20 Ekim ta­rihleri arasında Ertuğrul Akbay Tenis Turnu­vası'na ev sahipliği yapacak. Bu anlamlı turnuvada 7 ayrı kate­goride ödül verilecek. Nevzat Kaya'nın sorum­lusu olduğu turnuvanın direktörlüğünü Fidan Kıraç Özbakır üstle­necek. Başhakem ise Ercüment Ilıca. Türkiye Tenis Federasyonu'nun himayesinde (TTF) gerçekleştirilecek orga­nizasyona son başvuru tarihi 8 Ekim.

Turnuvanın sosyal medya hesapları SÖZCÜ Digital ekibinin yöne­timinde olacak. Maç sonuçları, istatistikler ve duyurular, anlık olarak güncellene­rek katı­lımcılar ve tenissever­lerle paylaşı­lacak. Sporcu­lar ve hakemler turnuva boyunca, özel olarak tasarlanan tişört ve polarlar giye­cek. Organizasyonun ödül töreni 20 Ekim Pazar günü gerçekleşti­rilecek. Kategorilerinde şampiyon ve ikinci olanlara özel tasarım ödülün yanı sıra sürpriz hediyeler de verilecek. Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nın önümüz­deki yıllarda geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi planla­nıyor.

BiR TENiS SEVDALISI: ERTUGRUL AKBAY

Türk basınının unutulmaz isimle­ri arasında yer alan Halit Ertuğrul Akbay, 1939'da doğdu. Galata­saray Lisesi'nden mezun olduk­tan sonra üniversite eğitiminin ardından Hürriyet spor servisinde gazeteciliğe başladı. Daha sonra Günaydın'da yurtdışı muhabiri olarak çalıştı. ‘Gölge Adam' olarak iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkarması, mesleğindeki ününe ün kattı. Röportaj denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Ertuğrul Akbay, Hollywood yıldız­larından Kongo'daki pigmelere kadar sıradışı işlere imza attı. SÖZCÜ'nün kurucusu ve sahibi Burak Akbay'ın babası olan Ertuğrul Akbay'ın en sevdiği spor tenisti. İyi bir performans tenis­çisi olan Ertuğrul Akbay, çok sayıda turnuvada raket sallamıştı.

Yakından tanınıyor

Ertuğrul Akbay, tenisseverlerle İstanbul'un farklı kortlarında buluşarak anılarını paylaşıyordu.

Şimdiden 300 tenisçi

TTF İ-KORT verilerine göre Ertuğrul Akbay Turnuvası'na başvuran tenisçilerin sayısı dün itibariyle 290'ı geçti. Son başvuru tarihi olan 8 Ekim'e kadar katılımcı sayısının 700'e ulaşması bekleniyor.

Herkesi bekliyoruz

Turnuva Direktörü Fidan Kırbaç Özbakır “Sporu ve özellikle tenisi çok seven, bu konuda bilgi ve tecrübelerini bizlere aktaran ağabeyimiz Ertuğrul Akbay adına 10 Ekim'da başlayacak turnuvada, anısını yaşatmak istiyoruz. Yaklaşık 700 tenisçinin katılacağı turnuvamız ödül töreni ve kokteyl ile 20 Ekim'de sona erecek. Tüm tenisseverleri, Ertuğrul Akbay'ı anacağımız turnuvamızda görmekten mutluluk duyacağız” diye konuştu.

TTF İ-KORT KATEGORİLERİ

Tek erkekler

35+, 40+, 45+, 50+,

55+, 60+, 65+, 70+

Çift erkekler

35+, 45+, 55+

Tek kadınlar

35+, 40+, 45+, 50+, 55+

Çift kadınlar

35+, 45+, 55+

Karışık çiftler

35+, 45+, 55+

Tek erkekler 18+

Erkek çiftler 18+

Tek kadınlar 18+

Karışık çiftler 18+

Yeni başlayan erkekler

Yeni başlayan kadınlar

BÜYÜKLER ÇOCUKLARA ÖRNEK

Türkiye Tenis Federasyonu MHK Başkanı Erkan Çağlayan “Senyör turnuvalarına katılanların çocukları genelde performans tenisçisi oluyor” şeklinde konuştu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Merkez Hakem Ku­rulu (MHK) Başkanı Erkan Çağlayan, Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'nı ve senyör tenisini SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Çağlayan “Türkiye'de her yıl 70 civarında senyör turnuvası düzenliyo­ruz. Bazen İstanbul'da haftada 2 turnuva oluyor. TTF bu turnuvalara teknik destek veriyor. Her turnuvaya yaklaşık 450-500 kişi katılıyor. Bunlar 25 yaş üstü turnuvalar. Daha önce performans tenisi oynamama şar­tıyla ‘özel seri' adıyla 18 yaş üstü oyuncuları da bu turnuvalara alıyoruz. Senyör turnuvala­rına katılanların çocukları genelde performans tenisçisi oluyor” ifadelerini kullandı.

Sert kort turnuvası

Etiler’de kurulduğu günden bu yana tenisin yanı sıra fitness ve pek çok farklı dalı sevenlerin uğrak noktası olan Etiler Tenis Kulübü, sert kortlarla sporseverleri bekliyor. Alkent Sitesi'nin içinde yer alan tesiste farklı spor ve egzersiz dersleri ile tenis için kondisyon arttırıcı çalışmalar da yapılıyor.