Af çıkacak mı? Af yasası kimleri kapsıyor? (Af haberleri)

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen fakat kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle rafa kalkan af yasası yeniden görüşülüyor. MHP, 24 Haziran seçimleri döneminde af çıkarılması çağrısında bulunmuş, Eylül 2018'de Meclis'e şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi vermişti. Af yasasına, Binali Yıldırm olumlu görüş bildirirken, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise karşı olduğunu açıkladı. Son dönemde konuşulan af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak?

2019 AF ÇIKACAK MI?

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı. Bir vatandaş, “Af istiyoruz başkanım” şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, “MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Binali Yıldırım'ın açıklaması sonra af yeniden tartışılmaya başlandı. Mahkumlar ve yakınları Af ne zaman çıkacak? Af yasası kimleri kapsayacak sorusunu sormaya başladılar. Af teklifi şuan Meclis Adalet Komisyonu'na verildi. Yakın zamanda af konusu görüşülmeye başlanıp yasalaştırılması bekleniyor.

YARGITAY BAŞKANI: AF ÇIKARILMASINA KARŞIYIM

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ‘Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım' dedi.Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50’lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum’ dedi.

CHP'DEN TEPKİ: ONUN İŞİ DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in olası af konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, “Af meselesiyle ilgili Yargıtay Başkanı'nın görüş belirtmeye hakkı yoktur. Onun işi değildir.” diye konuştu.

Altay, affın, millet vicdanında karşılığı olması gerektiğini, ancak bu durumda af çıkarılabileceğini belirterek, “Seçime giderken af meselesini gündeme getirmek, siyaseten hem edepsizliktir hem de görevi kötüye kullanmaktır.” ifadesini kullandı.

AF YASASI KİMLERİ KAPSIYOR

2019 yılında gündeme gelen af yasasını içeriği henüz bilinmiyor ancak Haziran ayın MHP tarafından sunulan af teklifinin kapsamayacağı suçlar;‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu'na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak şekilde yer almıştı.

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLARDA AF YOK

Şartlı salıvermeden yararlanamayacak suçlar şöyle:

“Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak, düşmanla iş birliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlamak, yabancı devlet aleyhine asker toplama, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğini ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslar arası casusluk, yasaklanan bilgileri temin, devlet sırlarından yararlanma hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgilerin siyasal ve casusluk maksadıyla açıklanması, taksir sonucu casusluk işlenmesi, devletin güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Orman Kanunu'ndaki suçlar ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar.