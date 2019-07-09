Ağaçları kesen MTA ekibine köylüler izin vermedi

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Kızılkaya Ormanı'nda ağaç kesip sondaj için yol açılmaya başlandığını öğrenen halk kesim yerine giderek tepki gösterdi. Yaklaşık 20 metre ormanın içine giren iş makinalarının önüne geçen köylüler kesimi durdurdu. İş makinaları çalışamayınca olay yerine jandarma geldi. Ancak halkın tepkisi son bulmadı. Bunun üzerine ekipler çalışmayı durdurarak ormandan ayrıldı.

“SONUNA KADAR DİRENMEYE DEVAM”

Ordu Çevre Derneği üyesi Eren Atasoy yaşam alanlarına sahip çıktıklarını dile getirerek, “MTA daha önce de başka yerde sondaj yapmak istemişti. Görevliler o zaman sondajın hiçbir zararı olmaz dedi. Ama ağaçları kestiler, sular devamlı bulanık akmaya başladı. Şimdi de her yere sondaj vurmak istiyorlar. Sondaj vurulmak istenen ormandan 200 haneye su gitmekte. Ormanlarımız, yaşam alanlarımızı korumak için direnmek zorundayız. Siyanürle altın ayrıştırma maden sahası nedeniyle rahatsızlık duyuyoruz. Şimdi de yeni maden sahalarının açılması için sondaj yapıyorlar. Bu işin sonu buralardan göç etmemize neden olacak. Kabul etmiyoruz. Sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.