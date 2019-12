Ahmet Davutoğlu kimdir? Gelecek Partisi’ni kuran Davutoğlu kaç yaşında ve nereli?

Son seçilmiş Başbakan’ Ahmet Davutoğlu’nun adı siyasi tarihe, Türk dış politikası üzerine yazdığı “Stratejik Derinlik” isimli kitapla geçti. AKP kadrolarında uzun yıllar görev alan ve Başbakanlık dahil birçok önemli pozisyonda yer alan Ahmet Davutoğlu’nun hayatı şu şekilde…

AHMET DAVUTOĞLU KİMDİR?

26 Şubat 1959’da Konya’nın Taşkent ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Konya’da yaptıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. Davutoğlu, ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden ‘Çift Anadal Programı' (ÇAP) ile mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora yaptı. Doktorasını tamamladıktan sonra, 1990 yılında Malezya’da, International Islamic University’de yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. Bu üniversitenin Siyaset Bilimi Bölümü'nü kuran Davutoğlu, 1993'e kadar buranın başkanlığını yürüttü ve aynı yıl doçentlik unvanını kazandı.

1993’TE STRATEJİ KİTABI YAYINLADI

1993 yılında yayımladığı Alternatif Paradigmalar (Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory) adını taşıyan kitabıyla, İslâm ve Batı siyaset düşüncesinin karşılaştırmalı bir analizini yaptı.

1994'te kaleme aldığı Medeniyet Dönüşümü (Civilizational Transformation and the Muslim World) kitabında ise Batı medeniyetinin içine girdiği krizi analiz ettikten sonra, İslâm medeniyetinin bu krize alternatif sunma imkân ve koşullarını inceledi.

1995-1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Davutoğlu, 1998 yılından 2002 yılına kadar Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademisi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

1999–2004 yılları arasında profesör unvanı ile Beykent Üniversitesi'nde, üniversite yönetim kurulu üyeliği, senato üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün başkanlığı görevlerini üstlendi.

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de misafir öğretim üyeliği yaptı. Mukayeseli Medeniyetler Tarihi ve Medeniyetlerarası İlişkiler, Mukayeseli Siyaset Felsefesi ve Uluslararası Politika alanında İngilizce ve Türkçe eserler verdi.

2002’DE AKP’YE KATILDI

Davutoğlu, 2001 yılında kurulan AKP saflarına 2002 yılının başlarında katıldı. 2002-2009 yılların arasında “Başbakanlık danışmanı” olarak görev yaptı.

Davutoğlu'nun, hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Abdullah Gül ile öncesi olan bir ilişkilerinin olduğu ancak onu Ankara’ya ‘göreve’ Abdullah Gül'ün çağırdığı kayıtlara geçti.

2003'TEKİ IRAK TEZKERESİNDE BAŞROLDEYDİ

Ahmet Davutoğlu, 1 Mart 2003'teki Irak tezkeresinin ‘reddedilmesinde' de kilit rol oynadı.

O dönem Başbakan olan Abdullah Gül'ün dış politika danışmanı olarak görev Ahmet Davutoğlu'nun aslında “tezkerenin geçmemesi için” uğraş verdiği iddia edildi.

2007'DE ‘BIRAKMAK' İSTEDİ!

(Sonradan kendisinin aktardığına göre) 2007'de Davutoğlu'nun Ankara yıllarını geride bırakıp yeniden akademiye ve öğrencilerine dönmeyi planladığı ancak o tarihte Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan gerilimlerin, artar terör saldırılarının ve 2008 yılı başında AKP için açılan ‘kapatma' davasının, Davutoğlu'nu siyasette tuttuğu öğrenildi.

AKP’nin 2009 yılında yapılan kongresinde Merkez Karar Yönetim Kurulu’na giren Davutoğlu 1 Mayıs 2009’da yapılan kabine değişikliği ile Ali Babacan’ın yerine dışarıdan atamayla Dışişleri Bakanlığı makamına getirildi.

Haziran 2011'daki genel seçimde de , AKP listesinden Konya milletvekili seçilerek ilk kez parlamentoya girdi.

2003 ile 2009 yılları arasında (Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan) Başbakan danışmanı sıfatıyla, 2009 ile 2014 yılları arasında da Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Davutoğlu, bu zaman zarfından masaya yatırılan birçok dış politika hamlesinde de ön planda yer aldı,

Bu süreçte; Davos’taki ‘one minute' vak’ası, İsrail’in Mavi Marmara gemisine yönelik saldırısından sonra yaşanan gelişmeler ve İsrail’in Türkiye’den resmen özür dilemesi Türkiye'nin hem Doğu'da hem Batı'da çok dikkatle izlenen bir aktör haline getirdi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzâkerelere başlaması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne üye seçilmesi, İsrail ile Suriye arasında ‘arabulucu' olması, İran ile Batı arasındaki nükleer görüşmelerde Brezilya ile birlikte devreye girmesi, Hamas üzerindeki etkinlik derken Davutoğlu'nun başını çektiği Türk diplomasi cephesi birçok konuda etkin roller edindi.

2014'DEN SONRA BAŞBAKAN

Davutoğlu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 27 Ağustos 2014'te, Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi.

HOCACILAR-REİSÇİLER KAVGASI

2015'te, 5 ay ara ile yapılan iki genel seçimin ardından Davutoğlu'nun ismi AKP çevrelerinde artık “Hoca” Davutoğlu taraftarları ise “Hocacılar” olarak anılmaya başlandı.

AKP'deki “Reisçiler” ile sık sık karşı karşıya gelen “Hocacılar”ın miadı ise 29 Nisan 2016 tarihinde yapılan AKP MKYK’sında alınan kararla doldu…

Bu toplantıda genel başkanın yani Davutoğlu'nun “il ve il başkanı atama yetkisi” MKYK'ya verildi. Bu toplantıda alınan kararın toplantıdan önce Erdoğan'a yakın üyeler tarafından alındığı ve toplantı sırasında Davutoğlu'na imzalatıldığı iddia edildi.

22 MAYIS 2016: İSTİFA ETMEK ‘ZORUNDA' KALDI

Davutoğlu Başbakanlık görevinden ise 22 Mayıs 2016 tarihinde istifa etti. Bu istifa Cumhurbaşkanlığı tarafından “Cumhurbaşkanımız, Başbakan Davutoğlu tarafından sunulan Bakanlar Kurulu'nun istifasını kabul etmiştir.” şeklindeki basın açıklamasıyla duyuruldu.

Ahmet Davutoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin hemen sonrasında bu kararını açıklaması bazıları tarafından “Saray Darbesi” şeklinde ifade edildi.

Davutoğlu bu kongrede koltuğunu Binali Yıldırım'a devretti. Davutoğlu, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. 2019 Türkiye yerel seçimleri sonrasında partisine yönelik eleştirilerde bulundu ve 9 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti.