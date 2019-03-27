AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz kimdir? Hüseyin Boz kaç yaşında?

31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala şehirde yaşayan vatandaşlar AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz kimdir merak ediyor. Milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç’in yerine geçen Hüseyin Boz bu kez vatandaşların oylarıyla başkan seçilmek için aday gösterildi. Peki Hüseyin Boz kimdir? AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz kimdir?

HÜSEYİN BOZ KİMDİR?

Uzun yıllardır AKP bünyesinde siyaset yapan Hüseyin Boz 2002 yılında Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü. 8 Haziran 1974 yılında Çankırı’da doğan Hüseyin Boz İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı’da tamamladı.

İyi derecede Rusça bilen AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı 2014 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre görevinden istifa eden Boz, seçim sonrasında Belediye Meclis Üyesi oldu. Belediye Meclisinin gerçekleştirdiği ilk toplantıda oy çokluğu ile Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi ve bu görevi 3,5 yıl boyunca yürüttü. Aynı zamanda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında da görev aldı.

Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç’in yerine AK Parti’nin adayı olarak gösterildi ve Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi.

Hüseyin Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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ÇANKIRI KIZILIRMAK AK PARTİ BAYAR SOYSAL

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