Akar’dan flaş S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’nin S-400 tehditleri için, “Çevremizde ülkeler var. Onların uçakları füzeleri var. 82 milyonun güvenliği bakımdan birtakım sistemler alıyoruz. Bunların biri de hava savunma sistemi. S-400 bir şekilde belirlendi. Birtakım sıralı çalışmalarla belirlendi,bir anda çıkmadı ortaya. Türkiye’de ilgili kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar birtakım kriterler belirledi. Biz bu kriterlerle çıktık ortaya. Birlikte üretim var, ihracat var. Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı” dedi.

Akar’ın ABD ile ilişkiler, F-35 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemleri hakkındaki açıklamaları şöyle;

“HAZİRAN’A YETİŞMEYEBİLİR AMA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GELECEK”

F-35’deki sistemlerle oradaki bilgilerin S-400 tarafından algılanacağı bunun da bir boşluk doğurabileceği gibi değerlendirme var. F-35’le S-400’lerin birbirine yakın olduklarını söylüyoruz. Bir çalışma grubu, NATO, ikili heyetler vasıtasıyla bunları görüşelim, tartışalım. Bu bizim için bir ihtiyaç. Amerikalı dostlarımızla müttefiklerimizle görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Amerikalıların son yaptığı teklifle bizim ilgili kurum ve kuruluşlarımız ayrıntılı bir şekilde değerlendirme. Ekim-Kasım ayında sonuçlanacak. Orada başarılı bir şekilde tamamlayabilirsek çalışmalarımızı genişleteceğiz. S-400’lerle ilgili kurum ve kuruluşlarımız yaptığımız anlaşma çerçevesinde anlaşmalar var. Haziran’da yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek. Süreç başladı.

“ŞU ANDA 4 PİLOTUMUZ ABD’DE 1-35’LERLE İLGİLİ ÇALIŞIYOR”

Sayın Cumhurbaşkanımız birçok açıklama yaptı. Hatta NATO Genel Sekreteri de Türkiye’nin egemenlik ve bağımsızlığı noktasında savunma sistemleri alma konusunda hak sahibi olduğunu söyledi. Bu tür açıklamaların ittifak ve dostluk bakımından sıkıntılı olduğunu söylememiz lazım. Açıklamalar bazen maksadını aşıyor. Varsayımlarla ilgili konuşmayalım. Bize verilen sorumlulukları tam olarak sürdürüyoruz. Bizim ödememiz gereken F-35 paralarını ödedik. Bu hususlarda en yetkili hanımefendi tarafından gündeme getirilen hususlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim edilmiş dört adet F-35 var. 4 pilotumuz eğitime devam ediyor. Yüzlerce astsubayımız eğitim aldı ve döndü. Bizim Malatya’da F-35’leri konuşlandıracağımız yerde inşaatlar sürüyor. Normal bir düzen devam ediyor.

“ABD ANLAŞMADAN CAYARSA, KENDİ DÜNYAMIZI KURARIZ”

F-35 anlaşmasındaki bütün sorumlulukları yerine getirdik. Peki bu sözleşmede taraflardan biri S-400 alırsa anlaşmadan çıkarılır diye bir şey var mı diyoruz, hayır diyorlar. ABD anlaşmadan cayarsa kendi dünyamızı kurarız. Rus teknik personeli Türkiye S-400 kurulumu çalışmaları için gelecek. F-25, Patriot, Münbiç, Fırat’ın Doğusunu konuşuyor. Oralarda ilerleme olabileceğini ümit ediyoruz.

“DOĞU AKDENİZ’DE HİÇBİR ŞEKİLDE OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYİZ”

Bizim burada tabii çalışmalarımız 2000’li yıllardan itibaren daha sonra burada keşifler yapıldı. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ilkeli davranıyoruz. Asil Türk milletinin burada hak ve hukuku var. KKTC’de bizim kardeşlerimiz var. Buradaki hak ve hukuku göz ardı edemezsiniz. Bizi ve KKTC’yi yok sayarak herhangi bir yere varamazsınız diyoruz. Değerli meslektaşım Yunan Savunma Bakanı ile yaptığımız anlaşma, görüşme çerçevesinde Atina’ya bir heyet gönderdik. 1 hafta içinde Yunanistan’da çalıştılar. Son derece pozitif ve anlayışlı olarak taraflar birbirini dinliyorlar. Biz gerçekten Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve civarında barıştan, yarardan yanayız.