Akar’dan tepki çeken sözlerine açıklama: Haberim yoktu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı esnasında polis megafonuyla, saldırganlara hitap etmiş ve “Değerli arkadaşlarım, şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkinizi gösterdiniz. Şimdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere. Burayı boşaltıyoruz.” demişti.

Bakan Akar tartışılan bu sözlere bugün açıklık getirdi. Meclis’te gazetecilere konuşan Akar “Mesaj dediğim vatandaşın ‘terörü bitirin’ sözüne yanıttı. Konuşma sırasında olaydan haberim yoktu. Amaç Kılıçdaroğlu’nun güvenliğini sağlamaktı. Niyetimizi sorgulamak en hafifi tabiriyle ahlaki bir sorun. ” dedi.

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