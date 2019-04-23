Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar’dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis’te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu.

F-35 konusunda B planlarının olduğunu belirten Akar, “Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor” dedi.

Suriye konusunda Akar, “ABD’nin bizim tezlerimize yaklaştığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul” ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sistemine de değinen Akar, “Yeni askerlik sistemi büyük ölçüde tamamlandı, Cumhurbaşkanı’na sunacağız” diye konuştu.

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