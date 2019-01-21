Akıncı Üssü davasında flaş gelişme

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini ve darbe girişiminin anayasayı ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti.

Savcı, Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davada aralarında Kemal Batmaz, Harun Biniş, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç’unda bulunduğu 16 asker ve sivil için 79’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi

Davada yargılanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk’ün damadı Hakan Karakuş’un için de 79r kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Söz konusu sanıkların ayrıca başka suçlardan da hapis cezası istendi.

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