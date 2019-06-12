Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında soruşturma

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, TSK’da görevli komutanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 301. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

“Eşek gibi saf tutacaklar”

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı’ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.

Milli Savunma Bakanlığı dün (11 Haziran 2019), “1 Haziran 2019'da Akit Tv'de yayımlanan bir programda TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” açıklamasında bulunmuştu.