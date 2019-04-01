AKP Bartın İl Başkanı: Oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız

Dün yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Bartın’da resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan MHP’li Cemal Akın 14 bin 24 oy, AKP’nin adayı Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oy aldı. Cemal Akın 169 oy farkla yeniden başkan seçildi.

AKP Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını belirterek, “YSK’nın açıklamasına göre seçimi kazandığı belirtilen MHP ile partimiz arasında 169 oy farkı olduğunu görüyoruz. Yine yaklaşık bin 633 geçersiz oy var. Bunun yanında partimiz 12 belediye meclis üyeliğini kazanırken, MHP’den 7, CHP’den 6 meclis üyesi seçildi. Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerinde geçersiz oylar ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız” dedi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı İmamoğlu 24 bin oy farkla kazandı

Geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu bildiren Kalaycı, şöyle konuştu:

“Bu kadar farkın olduğu yerde oyların yeniden değerlendirilmesi ile seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. İtiraz dilekçemizi de bu akşam veya yarın sabah vereceğiz. Oy sayım işleminin yarın sabahtan itibaren başlayacağını düşünüyoruz. Kesin sonuçlar belli olduğunda kim belediye başkanı seçilirse seçilsin, bizim başkanımızdır. Ayrıca tüm halkımıza, tüm siyasi partilere huzurlu, olaysız bir seçim süreci geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum.”

DHA

İLGİLİ HABER İstanbul 3 bin 870 oyla kazanılır, 4 bin 443'le oyla kazanılır ama 23 bin 836 oyla kazanılamıyor