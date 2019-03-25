AKP Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Isparta Belediye Başkan adayı AKP kontenjanından seçime girecek olan Şükrü Başdeğirmen oldu. Peki Şükrü Başdeğirmen kimdir? İşletme fakültesi mezunu olan Başdeğirmen, inşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. İşte Şükrü Başdeğirmen hakkında bilinmeyenler…

ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN KİMDİR?

1962'de Isparta'da doğan Şükrü Başdeğirmen, ilk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamlamış; İşletme Fakültesi öğrenimini ve Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yapmıştır.

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle iştigal etmekte olan Başdeğirmen; Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir.

Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.