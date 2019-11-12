AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş istifa etti

Ali Çetinbaş, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'le yapmış olduğu görüşme sonucu bugün itibariyle İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

İLGİLİ HABER AKP'de kongre öncesi büyük değişim! 'İstifalar olacak...'

Çetinbaş, ” Yapmış olduğum bu görevi ömrüm boyunca onurla taşıyacağımı ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın istikametinden ayrılmayacağımı bilmenizi isterim. Hakkınızı helal ediniz. Baki selam ve muhabbetle” dedi.

VEKALETEN MEHMET SAVURGAN YÜRÜTECEK

Edinilen bilgiye göre, AKP’de yaklaşık 1 yıldır Siyasi ve Hukuki İşleri’den Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı vazifesini yürüten Mehmet Savurgan’ın, atama yapılıncaya kadar İl Başkanlığı görevini de sürdüreceği ifade edildi. İHA