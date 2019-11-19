AKP’de bir istifa daha! ‘Davanın yerini menfaatin aldığı bir dönem’

AKP'nin eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı olan Habibe Çiftcioğlu Başer, aynı zamanda hali hazırda Büyükçekmece AKP Meclis Üyesi idi. Habibe Çiftcioğlu Başer partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Habibe Çiftcioğlu'nun istifa mesajındaki, “Ben değişmedim ancak içinde gururla yer aldığım ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir' düsturu ile görev yaptığım partimin değiştiğini üzülerek müşahade ediyorum. Artık davanın yerini menfaatin aldığı bir döneme girdik” ifadeleri dikkat çekti.

Habibe Çiftcioğlu Başer, AKP'den istifasını Twitter'dan şu sözlerle duyurdu:

“Partimizin gidişatı, yanlış alınan kararlar ve uygulamalar sebebiyle, artık bu yapının bir parçası olamayacağım kanaatine vardım. Uzun yıllar bünyesinde severek görev yaptığım, hizmet ettiğim, emek verdiğim partimden, Ak Partiden istifa etme kararı aldım.”

Başer”in istifa açıklamasının tam metni şöyle;