AKP’li başkana uyuşturucu gözaltısı

AKP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı A.B.A. önceki gün gece saatlerinde bir arkadaşı ile seyir halindeyken Aydın Muğla karayolundan polis kontrol noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.

Polislerden kaçmaya çalışan AKP’li Başkan A.B.A. daha sonra polis aracına çarptı.

Aydın’ın yerel gazetesi Gazete Aydın’ın haberine göre; polis aracına çaprtıktan sonra da kaçmaya çalışan A.B.A, polisler tarafından Denizli çevre yolunda arkadaşı ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

AKP’li başkanın araçtan bir şey attığını fark eden polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

‘ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDE ATILDI’ İDDİASI

Yapılan incelemeler sonucunda polisler, camdan atılan maddenin ‘skunk’ isimli sentetik uyuşturucu maddesi olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu araçta yanında bulunan arkadaşı ile birlikte gözaltına alınan A.B.A. ve arkadaşı Emniyet’e götürüldü.

Burada yapılan işlemlerin ardından hastaneye sevk edilen öğrenci yurdu işletmeciliği yapan Gençlik Kolları Başkanı’nın yapılan kan testinde temiz çıktığı, yanındaki arkadaşının ise az miktarda alkollü olduğu anlaşıldı.

AKP’li başkan ve yanındaki arkadaşının ifadelerinde suçlamaları reddettikleri öğrenildi. İki ismin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.