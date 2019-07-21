AKP’li Belediyeye aldırdığı paraşütleri turistlere kiralıyormuş

Samsun Uçuş Kulübü'nün tanıtım toplantısında konuşan Samsun Uçuş Kulübü Başkanı Köksal Akman, toplantıya katılan Canik ilçesinin yeni Başkanı AKP’li İbrahim Sandıkçı’nın yanında geçmiş dönemde yapılan peşkeşi anlattı. Akman, eski Başkan Osman Genç döneminde E.Ç adlı bir kişi tarafından kurulan bir spor kulübüne 6 tane paraşüt alındığını ve paraşütlerin Ölüdeniz’de turistlere kiraya verildiğini söyledi.

KULÜBE ALDIRDI EL KOYDU

2013 yılında E.Ç tarafından kurulan kulübe Canik Belediyesi toplam değeri 159 bin TL olan 6 adet paraşüt aldığını dile getiren Köksal Akman, “Bu kulüp başkanı 2 yıl paraşütlerle Canik’te 2 festival düzenledi. Bunun karşılığında da 20 bin TL gibi bir para aldı. Ama kulüp kayıtlarında paraşütler ve para gösterilmedi. Bu olay kulübün genel kurulunda ortaya çıktı. Ve E.Ç paraşütlerin kendisine ait olduğunu ileri sürerek vermedi. Belediyeye de teslim etmedi. Bu şahıs paraşütleri Ölüdeniz’e götürdü ve orada turistlere kiralayarak para kazanıyor. Belediyeden kimse bunu takip etmiyor. Hesap sormuyor. İşte belediye imkânları böyle peşkeş çekiliyor” diye konuştu.

ATAKUM BELEDİYESİDE PARAMOTOR ALMIŞ

Belediye imkânlarının araştırılmadan birilerinin aracı olmasıyla peşkeş çekildiğini aktaran Köksal Akman, aynı kişinin Atakum İlçesinde AKP’li İsak Taşçı döneminde de belediye 50 TL’ye paramotor aldırdığını ileri sürerek, “Adam bunu da almış. 2015 yılında kulüp başkanlık seçimlerini kaybedince paraşütleri ve paramotoru alarak gitti. Ahbap çavuş ilişkileriyle kamu zarara uğratılıyor. Bu büyük bir israftır” dedi. Akman, toplantıda Samsun Uçuş Kulübü olarak alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz eğitim vereceklerini belirtti.