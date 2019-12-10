AKP’li Canikli: Dünyada yok, tanklarımıza monte ediliyor

Sakarya'daki tank-palet fabrikası ile ilgili tartışma sırasında TBMM'de ilginç bir bilgi açıklandı.

AKP'li Milli Savunma eski Bakanı Nurettin Canikli, anti-tank füzesini engelleyerek, imha edecek yeni bir sistem geliştirildiğini ve bunun dünyada ilk olduğunu açıkladı. Fırat Operasyonu sırasında 70 tankın isabet alması üzerine bu sistemin geliştirildiğini belirten Canikli, ‘'Şu anda, monte ediliyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir teknoloji yok'' dedi.

Canikli, Altay tanklarının modernizasyonu için tank palet fabrikasının tahsis edildiğini belirterek, “Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 70 tane tankımız isabet aldı, maalesef, antitank füzeleriyle isabet aldı'' dedi ve şunları söyledi:

‘'Sonra arkadaşlarımızla, ilgili savunma şirketleriyle, mühendislerle hepsiyle görüşmeler yapıldı. Şimdi, bir radar sistemi ve tankların 6 noktasına, köşelerine ve bir de orta noktalarına 6 tane radar, 6 tane bomba yerleştireceğiz. Birbirleriyle entegre olacak. Antitank füzesi ateşlendiğinde radar tespit edecek. Maksimum 1.800 metreden ateşleniyor, 27 saniye de tanka ulaşıyor. Radar onu tespit edecek, izleyecek, tanka muhtemel yaklaşma mesafesini hesap edecek, 11 metre kala bomba dışa doğru patlayacak ve imha edecek. Şu anda tanklarımıza monte ediliyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir teknoloji yok''