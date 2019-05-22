Son dakika… AKP’li Yıldırım’dan dikkat çeken ‘oylar çalındı’ açıklaması!

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Habertürk’te yayınlanan programa konuk oldu. YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal etmesiyle ilgili gerekçeli karara değinen Yıldırım, 250 sayfalık metinde oyların çalındığına dair bir ibarenin yer almamasını normal olarak karşıladı. Yıldırım, “Oyların çalındığı meselesi, gerekçeli kararda bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz. Bu oylar çalınmasaydı 29 bin 400 olarak açıklanan fark 13 bin 700 seviyesine nasıl düştü buna bakmamız lazım durup duruken mi düştü?” dedi.

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EKSİK PUSULA İDDİASI

Büyükşehirde kullanılan oy sayısının ilçe belediye başkanlığında kullanılan oy sayısından fazla olamasına rağmen kendi seçmenlerine pusula verilmediği iddiasını da sürdüren Yıldırım, “Büyükşehirdeki oyların fazla olması çalınmadığı anlamına gelmez. Çalınmasaydı daha fazla olacaktı. Ben de daha fazla olduğunu biliyorum. 80 bin oy ben fazla almışım ilçe belediye başkanlığında, çalınmasaydı ben 100-120 bin oy daha fazla alacaktım” ifadelerini kullandı.

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