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AKP’nin kalesinde FETÖ istifası!

Konya'da partisinden istifa eden eski AKP Seydişehir Kadın Kolları Başkanı Fatma Görür çarpıcı iddialarda bulundu. Görür “Yine tescilli FETÖ iltisaklıları yönetim kurulu üyesi yapılmıştır. Tek suçum yanlışa yanlış demek. Tüm bunları genel merkez yöneticilerine iletmeme rağmen bana ve namus ve şerefime sahip çıkılmadı” dedi.

Mehmet Ali KAYACI / Konya
14:03 -
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AKP’nin kalesinde FETÖ istifası!

Türkiye genelinde yapılan son seçimlerde, AKP'nin en yüksek oy aldığı 3 ilden biri olan Konya'da Seydişehir ilçe yönetimi istedikleri aday gösterilmediği için topluca istifa etmişti.
Bu gelişmelerin ardından daha önce AKP Seydişehir Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Fatma Görür de, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Yerel seçimlere az bir zaman kala yıllardır üye ve kadın kolları başkanı olarak cansiparane hizmet ettiğini belirterek partisinden üzülerek istifa ettiğini açıklayan eski kadın kolları başkanı Fatma Görür, “Kendi partisinin kadın kolları başkanının namusuna ve şerefine suikast yapacak kadar alçalan bu ortamda, bu partide siyaset yapmam imkansızlaşmıştır” dedi.

“FETÖ İLTİSAKLARI AKP YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAPILDI”

Partisinde yeni yapılanan yönetim kurulunun da FETÖ ile iltisaklı olduğunu savunan Görür, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yine tescilli FETÖ iltisaklıları yönetim kurulu üyesi yapılmıştır. Tek suçum yanlışa yanlış demek. Tüm bu yapılanları, yargılama süreci öncesi ve sonrasında partimin il ve genel merkez yöneticilerine iletmeme rağmen bana ve namus ve şerefime sahip çıkamamışlardır. Bu nedenle büyük bir sevda ile bağlı olduğum Ak partiden 25/ 01/ 2019 Cuma tarihi itibarı ile istifa etmiş bulunuyorum. Saygılarımla.”

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