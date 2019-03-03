AKP’ye ‘afiş’ uyarısı: Habersiz asıyorsunuz, sorumlu siz olursunuz | Son dakika

AKP, Ankara'nın cadde, sokak, meydan ve bulvarlarındaki alüminyum elektrik direklerine özel hazırlanmış çerçeveli afişler astı. Direklerden de sorumlu olan ilgili elektrik firması, şikayetler üzerine “Bizim bilgimiz dışına yapılıyor” diyerek AKP Genel Merkezi'ne uyarı yazısı yolladı. Yazıda, “Bilgimiz dışında, tümüyle standart dışı astığınız afişler can ve mal güvenliğine karşı risk oluşturuyor” dedi. Firma, 2015 yılında aynı nedenden kaynaklanan bir kazayı da AKP'ye hatırlattı.

FİRMA: TAMAMEN BİLGİMİZ DIŞINDA

Özellikle Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'nin AKP'li adayı Veysel Tiryaki'nin yol boyu elektrik direklerinde yer alan, her biri 600 liraya mal olan çerçeveli afişleri şikayete konu oldu. Direklerden birinin de, afişi taşıyamadığı için eğildiği görüldü. CHP İlçe Teşkilatı, ilgili elektrik firmasına başvurdu ve tehlikeye dikkat çekti. Firma da, AKP Genel Merkezi'ne yazı gönderdi ve “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerinin yaklaşması nedeniyle; Ankara'nın muhtelif sokak, cadde, meydan ve bulvarlarında bulunan tesislerimize bilgimiz dışında, siyasi partiler tarafından bayrak, afiş vb. malzemelerin montajının yapılmış olduğu görülmektedir” dedi.

“SORUMLU SİZ OLURSUNUZ”

Yazıda, kendilerinden habersiz asılan afişleri “can ve mal güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğu” vurgulanarak, şunlar belirtildi:

“Nitekim daha önce 27.05.2015 tarihinde Mevlana Bulvarı'nda yer alan alüminyum aydınlatma direğine asılmış olan siyasi parti bayrakları, yağmur ve rüzgarın etkisiyle aydınlatma direğinin alt kısmından kırılarak hareket halindeki aracın üzerine düşmesine ve bir vatandaşımızın yaralanmasına neden olmuştur. Hiçbir teknik standart gözetmeksizin montajı yapılan bayrak, afiş vb. malzemelerin demontajlarının acilen ilgili siyasi partiler tarafından yapılması, aksi takdirde doğabilecek her türlü maddi manevi hasar ile bu malzemelerden kaynaklanan zarardan doğacak sorumluluğun pankart ve afişleri asan kişi ve kuruluşlara ait olacağını, bilgilerinize sunar, gereğini arz ederiz.”

