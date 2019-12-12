Akşener’den dış politika eleştirisi! ‘Sizinle top gibi oynarlar’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TV 100’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gençlerin önemine vurgu yapan Akşener, “Gençleri benim kadar dinleyen başka bir siyasetçi yoktur. Bizim partimiz ismini gençler buldu. Dedim ki ‘siz isim bir bulacaksınız, söz veriyorum onu kabul edeceğim.’ Manası itibariyle çok beğendiğimiz bir isim oldu. Gerçekten onları dinleyen ve feyz alan bir siyasetçiyim” dedi.

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“ÇEMKİREN YÜZ İFADESİYLE 5 MİLYON İNSANA HAKARET EDİYORLAR”

Parti ismine kısaltma yapılarak hakaret edilmesine ise sert tepki gösteren Akşener, “İYİ Parti’ye İP denilmesiyle ben bir şey hissetmiyorum. Fakat bu İP sözünü, ‘ipli, ipsiz’ şeklinde hakaret etmek amacıyla kullanıyorlar. Onu görüyorsunuz zaten. Hakaret etmek, aşağılamak, küçümsemek için söylüyorlar. Bu sözü söyleyen ister siyasetçi olsun istersen sıradan bir vatandaş olsun o çemkiren yüz ifadesiyle, o çirkinleşen ağız ifadesiyle 5 milyon insana hakaret ediyorlar. Bizim 24 Haziran’da aldığımız oy 5 milyon. AKP denmesinde bir hakaret yoktu. AK Parti denmesinde bir algı yaratma vardı. AKP denmesinde bir hakaret unsuru yoktu, bu kısaltılmış haliydi. Mümkün olduğu kadar ben de hep AK Parti demeye gayret etmişimdir. MHP’de görev yaparken de sayın Devlet Bahçeli’nin ısrarla AKP demesine rağmen AK Parti demeye gayret ederdik biz. Bizde ise İYİ Parti olarak tescil alınmıştır. Burada ‘İP’ denmesi hakaret şeklindedir. Bu şekilde hakaretvari söyleyenleri de bizim seçmenimiz asla unutmaz” ifadelerini kullandı.

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“CEVAP VERİNCE MAHKEMELİK OLUYORUZ”

Yeni sistemi de eleştiren Akşener, “Biz 1947’nin Türkiye’sine döndük. Hem Cumhurbaşkanı partili hemde genel başkan. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Diyelim ki bana ya da Sayın Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan her türlü cevabı veriyor, hakareti ediyor. Sonra siz ona cevap verdiğiniz zaman mahkemelik oluyoruz çünkü o Cumhurbaşkanı. 2019’un dünyası budur” dedi.

“BANA BİLE VERMEYİN”

Yeni sisteme karşı olduklarını ifade eden Aşener, “Ben kendim bile Cumhurbaşkanı seçilsem, buna karşı çıkarım. 24 Haziran’da ondan evvel yapılan referandumda da ben kişisel olarak kendi imkanlarımla büyük bir gayretle çalıştım. Gitmediğim yer kalmadı. Söylediğim şey şu; ben kendime güveniyorum ama Allah aşkına bana bile vermeyin. Onun için temel prensip şudur; derhal en kısa sürede iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönmeliyiz. Toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini alarak bu sisteme dönmek gerek. O hükümranlık gücünün insanların içine girmesine müsaade etmemek lazım” ifadelerini kullandı.

“SİZİNLE TOP GİBİ OYNARLAR”

Hükümetin dış politikasını da eleştiren Akşener, “Barış Pınarı Harekâtı oldu. HDP hariç muhalefetin tümü destek verdi. Kötü mü oldu? Yurtdışına bu bütünlük anlatıldı. Eskiden başbakanlar Avrupa Birliği ile görüşmeye gittiği zaman ketenpereli konularda muhalefetle danışıklık dövüş yaparlardı ve AB’ye o başbakan ‘kusura bakma bunu ben yapamam ülke yangın yeri’ derdi. Şimdi her şeye hakimim, ben bu ülkenin babasıyım, her şey benden sorulur diyerek o ruh haliyle gittiğiniz zaman sizinle top gibi oynarlar. Dış politikanın geldiği yer, güvenliğin geldiği yerin şuanda budur” dedi.