Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışması kapsamında Çekmeköy'de düzenlenen mitingde halkla bir araya geldi. İYİ Parti Lideri Meral Akşener de Beykoz'da yapacağı miting öncesi İmamoğlu'na destek vermek için alandaydı.

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“TAYYİP BEY'İ NEDEN KIZDIRDIN?”

Burada halka hitap eden Akşener, “Ekrem Kardeşim neden kızdırdın bu kadar Tayyip Bey'i? Ne Kılıçdaroğlu'nun ne Akşener'in fotoğrafı var. Ben Anadolu'yu gezmekten geliyorum. Her yerde bir tane Belediye Başkan adayının fotoğrafını görmedim. Tayyip Bey'in fotoğrafı var her yerde. Türkiye genelinde aday” diye konuştu.

“ALLAH AŞKINA BİRBİRİNİZE DÜŞMEYİN”

31 Mart seçimlerinin bir yerel seçim olduğunu hatırlatan Akşener, “Sadece bir şey istiyorum. Allah aşkına birbirinize düşmeyin tepedekinin sözüne uyup. 41 Yasinlerine kadınlar yine aynı arkadaşlarıyla gidecek. Cuma dualarına yine birlikte gideceksiniz. Önümüz ramazan, mukabeleye birlikte gideceksiniz. Aynı apartmanda birlikte oturacaksınız. Sakın ola inanıp da dostlarınızın akrabalarınızın kalbini kırmayın” ifadelerini kullandı.