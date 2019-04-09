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Ali İhsan Yavuz kimdir?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçim sonuçları ile ilgili gündemde en çok ekranda görülen isimlerden biri oldu. Seçim sonuçları ile ilgili AKP'nin sözcülüğünü yürüten Ali İhsan Yavuz'un hayatı merak ediliyor. Peki Ali İhsan Yavuz kimdir? İşte Ali İhsan Yavuz'un hayatı...

22:08 -
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Ali İhsan Yavuz kimdir?

Ali İhsan Yavuz, AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 7 Temmuz 1969’da Trabzon Yomra’da doğmuştur. Baba adı Rafet, anne adı Emine’dir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Sakarya Müftülüğünde çalışmıştır. Serbest avukatlık yapmıştır.Sakarya Şairler ve Yazarlar Derneği Üyesidir. 24. 25. 26. ve 27. dönemde Sakarya Milletvekili seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu üyeliği, İnsan Haklarını İnceleme Komisyon üyeliği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Sözcülüğü görevinde bulundu.

Az düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yavuz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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