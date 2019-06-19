Alnım açık, yüzüm ak, haklılığım ortaya çıktı

Eski Yarbay Mehmet Alkan, kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ı 22 Ağustos 2015'te Şırnak'ta teröre kurban verdi. Hem küçük kardeşini, hem de silah arkadaşını kaybetti. Cenaze töreni sonrası, “Dağdaki terörü şehre indirenler olayların asıl sorumlusudur” dedi. İşte bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

KAHREDEN TARİH

1 Eylül 2016'da Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Alkan'ın görevine son verildi. İhraç gerekçesinde, kardeşinin cenaze törenindeki sözlerini yazmışlardı. Bu belgede en dikkat çeken ve Alkan'ı üzen ise belgenin düzenlendiği tarihti. Belgede 22 Ağustos 2016 yazıyordu. Yani kardeşi Ali'nin şahadetinin birinci yıl dönümü.

Neden ihraç edildiğini hakkında ‘FETÖ üyeliği'nden dava açılınca öğrendi. Maddelerden birinde, “Kardeşi Murat'ın Facebook hesabında FETÖ'ye müzahir çok sayıda arkadaşı var” deniliyordu. Gizli tanık ifadeleriyle FETÖ ile ilişkilendiriliyordu. 2 Ocak 2017'de başlayan dava, önceki gün bitti. 15 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Alkan, FETÖ davasında beraat etti.

‘ADALET ADINA UTANDIM'

Alkan, dava sürecini ve beraat kararını şu sözlerle değerlendirdi: “Öncelikle FETÖ gibi ağır ve yüz kızartıcı bir suçtan hakkımda dava açılmasından Türk hukuk sistemi, adalet, ülkemin geldiği durum adına utandım. Alnım açık, yüzüm ak. Amaç, benzer düşüncede bulunan kişilere gözdağı vermekti.”

Dava süreci bitti ancak Mehmet Alkan'ın hukuk mücadelesi bitmedi. Alkan, “Tabiri caizse kaybettiğim eşeği buldum. Ama eşeğin bir ayağı topal” benzetmesini yaptı ve şunları söyledi:

‘HİÇBİR KANIT YOK'

“Beraat etmekle haklarınıza kavuşamıyorsunuz. Hakkımızı alabilmek için OHAL Komisyonu veya İdare Mahkemesi'nin işe geri dönüş kararı vermesi gerek. O konuda da elim kuvvetli. Çünkü, OHAL Komisyonu'nun elinde sadece beraat ettiğim dava dosyası var. Mahkemenin gerekçeli kararından sonra bunu komisyona sunacağız.” Alkan, şöyle devam etti:

‘ENGELLERLE KARŞILAŞTIM'

“Bu dönemde gerçek dostlarımı tanıdım. Bize göre kardeşlikten öte olan silah arkadaşlarımdan çoğunu maalesef kaybettim. Ama yeni dostlar da edindim. İtibarımı kaybetmedim ama çok sevdiğim mesleğimi kaybettim. Hukuk fakültesi diplomam var. Ancak avukatlık, noterlik, bilirkişilik yapmam engellendi. Pasaportum iptal edildi. Bunların ortadan kalkması için KHK listesinden adımın çıkarılması gerek. Bu gerçekleşene kadar bir nevi ‘medeni sivil ölü' durumundayım.”

‘BERAATE SEVİNEMEDİM'

Hakkında verilen beraat kararına sevinip sevinmediğini sordum Mehmet Alkan'a… “İnanın beraat ettiğime sevinmiyorum” dedi ve gerekçesini şöyle açıkladı: “Ortada dava açılacak bir şey yokken, zorla açılan bir davaydı. Gelinen noktada sadece bir yanlışlıktan dönülmüş oldu. Gerçeğin er geç ortaya çıkacağına inandım. Güçlüydüm, çünkü insana haklılık kadar güç veren başka bir şey yoktur.”

Kardeşi için “Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Vakfı”nı kuran eski Yarbay Mehmet Alkan, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştirici çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi.