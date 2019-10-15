Altı hakim-savcı meslekten atıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan değerlendirilmeler sonucunda; çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları dikkate alınarak 6 ilk derece hakim ve savcısının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı.

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 77’nci maddesi gereğince daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmalarına karar verilen bu hakim ve savcıların, meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

ARALARINDA YARGITAY TETKİK HAKİMİ DE VAR

İhraç edilen hakim ve savcıların isimleri ile son görev yerleri şöyle:

– Gaziantep Hakimi Selver Öztürk Taşdelen

– Erzurum Hakimi Zeynep Ergün,

– Yargıtay Tetkik Hakimi Atilla Öztürk

– Erzurum Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş

– Konya Hakimi Celal Sünger

– İstanbul Anadolu Hakimi Adem Narçin



4 BİN 500 HAKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500’den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti. (AA)