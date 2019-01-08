Altın fiyatları yükseldi mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları düşer mi? İşte altın fiyatları…

Altın fiyatları yılın ikinci haftasında da yükleşine devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana çeyrek altın fiyatlarında 8 liralık bir değişim oldu. Altın fiyatlarındaki artış seyir vatandaşların merakını artırıyor. Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşüyor. Peki yarım altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor, birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. Yılın ilk günlerini genelde yükseliş ile tamamlayan altın fiyatları yoğunlukla altın yatırımcısı ve altın almayı planlayanlar tarafından merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı 359 liradan alıcı bulurken, Çeyrek altın 364 liradan satılıyor. Altın fiyatları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte yarım altın ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 222,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223 liradan, bin 468 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 489 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 455 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satılıyor.

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‘ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI SUNABİLİR'

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta dolar kuru ve altının ons fiyatında görülebilecek gerilemelerin, altının gram fiyatını da olumsuz yönde etkileyeceğini kaydetti.

Altının gram fiyatında bu hafta 217-223 lira bandının takip edileceğini belirten Memiş, “Gram altın, bu bandı aşağı ya da yukarı kırmadan yeni bir yönden bahsedemeyiz. Biz, olası gerilemelerde 207 lira seviyesinin yatırımcısına alım fırsatı sunacağını ve düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.