Anadolu Ajansı’nı kim yönetiyor?

Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olan Cumhuriyetin sembol kurumlarından olan Anadolu Ajansı son yıllarda seçimlere damga vurması ile gündem oluyor. Anadolu Ajansı bugün saat 23:20'den sonra Türkiye geneline seçim sonuçları için veri akışını kesti.

Saat 23:20'ye kadar büyük bir hızla seçim sonuçlarını servis eden Anadolu Ajansı, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın ‘seçimi kazandık' açıklamasının ardından Anadolu Ajansı veri servis etmeyi durdurdu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı balkon konuşmasında bazı ‘bazı büyükşehirlerde belediye başkanlığını kaybetmelerine rağmen ilçe belediyelerini ellerinde tuttukları'nı ifade etmesinin ardından Anadolu Ajansı sessizliğini bozarak ‘veri akışında sorun olduğunu söyledi'.

HUKUK MEZUNU

Anlayacağınız Anadolu Ajansı 31 Mart Seçimleri'nde enteresan bir sınav veriyor. Peki ya Cumhuriyet'en bile eski olan Anadolu Ajansı'nı şu an kim yönetiyor?

Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Şenol Kazancı. Şenol Kazancı 2014 yılında göreve getirildi. 1975 doğumlu, Şenol Kazancı Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu. Kazancı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

TVNET haber kanalının genel yayın yönetmenliğini yapan Kazancı 2011 yılına kadar aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi’nde de yazarlık yaptı. AKP İstanbul İl Gençlik Kollarının Kurucu Başkanlığı’nı yapan Kazancı, 22 Nisan 2011'de kamuya ait taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi ve devrinden sorumlu olarak Başbakanlık Başmüşavirliği'ne getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen Kazancı eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini de yürütüyordu.