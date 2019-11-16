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Anıtkabir’de ‘Erdoğan sloganı’ atanlara küfür eden şahıs hakim karşısında

Sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 10 Kasım töreninde 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet A., adliyeye sevk edildi.

12:49 -
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Anıtkabir’de ‘Erdoğan sloganı’ atanlara küfür eden şahıs hakim karşısında

Mehmet A., sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir’de ‘Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan atan gençlere küfür etti.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet A., işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Mehmet A. kendisini “Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı” olarak tanıtıyordu.

Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet A.´ya ters kelepçe takıldığı görüldü.

ÇOK SAYIDA SUÇ DUYURUSU YAPMASI İLE TANINIYORDU

Kendisini ‘Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı’ olarak tanıtan Mehmet A., sosyal medyada Atatürk’e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor. (DHA)

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