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Ankara Büyükşehir Belediyesinin peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek

AKP'lilerden Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'le ilgili dikkat çeken bir adım geldi. Son 4 yılda gerçekleştirilen peyzaj ve asfalt ihalelerinin incelenmesi için AKP Grubu, Ankara Büyükşehir Belediyesine önerge verdi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

20:10 -
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek

Büyükşehir Belediye Meclisi haziran ayı son oturumu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapıldı. Yavaş’ın, “Babalar Günü”nü kutlayarak başlattığı toplantıda, AKP grubunun 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşların peyzaj ve asfalt ihalelerini incelemek üzere araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergesi görüşüldü. AKP Grup Başkanı Mümin Altunışık, önergeye ilişkin konuşmasında, parti olarak haksızlıkların ve yolsuzlukların karşısında olduklarını belirtti.

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Büyükşehir Belediyesinin 2016-2019 yıllarına ait peyzaj ve asfalt ihalelerinin incelenmesi neticesinde oluşacak bilgi ve belgeleri Belediye Meclisinin yanı sıra kamuoyuyla da paylaşacaklarını bildiren Altunışık, “Daha sonrasında, varsa problem gerek Adalet Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığı gibi kim bu konuda yetkili ise gerekenin yapılmasını isteyeceğiz. Eğer komisyon İçişleri Bakanlığının müfettişlerine ihtiyaç duyarsa bizim bununla alakalı herhangi bir sakıncamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. Önerge, oy birliğiyle kabul edildi. AA

Son güncelleme: android-time 20:18 16.06.2019
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