Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’ndan Yavaş ve Aygün hakkında açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 2019 yılına dair gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Başsavcısı Kocaman, Ankara’da 2019'da FETÖ’ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP’li Sinan Aygün arasındaki “rüşvet” tartışmasına ilişkin, “Karşılıklı suç duyuruları var ve hepsiyle ilgili soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor” dedi

Kocaman, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ’den yargılandığı davada beraat almasına ilişkin, “Ekrem Yeter ile ilgili bizim açımızdan o dosya dolu bir dosyaydı. Mahkeme beraat kararı verdi. Karara itiraz ettik ve bozulacağını düşünüyorum” dedi.

Kocaman açıklamalarına şöyle devam etti:

*FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, “Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz.

*Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz.

*FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder.