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Ankara’da iki kadının acı sonu

Başkentte meydana gelen trafik kazasında iki kadın hayatını kaybetti. Aynı sitede çalışan 2 kadının işe gittikleri öğrenildi.

11:20 -
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Ankara’da iki kadının acı sonu

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya Dumlupınar Bulvarı Konutkent kavşağında meydana geldi. Özel bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan İlknur Çakmak ile aynı sitede temizlik görevlisi olarak çalışan Sefa Yılmaz sabah işe gitmek için evlerinden çıktı.

Ancak, iki kadına bulvarda yolun karşısına geçmeye çalışırken, şehir merkezi yönüne ilerleyen Cumhur H. idaresindeki otomobil çarptı.

FOTO: DHA

Çarpmanın etkisiyle iki kadın refüje savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Başkentte yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.
FOTO: AA

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, kadınların cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Sürücü Cumhur H. ise, polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

 

Ankara Çankaya hastane Kadın kaza otomobil Polis Sağlık Sefa Yılmaz
Son güncelleme: 12:13 31.12.2019
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