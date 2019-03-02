Ankara’da ‘militan’ tartışması

AKP adayı Mehmet Özhaseki, Evren ilçesinde partisinin seçim merkezi açılışına katıldı ve yaptığı konuşmada “Mansur Yavaş seçimi kazanırsa 20 bin kişiyi işe alacak. Yarın bir gün PKK'lı, DHKP-C'li militanlar ‘Biz sana destek verdik, sen de bizi gör' diyecekler. Parklarda o militanlar olacak. Allah korusun, evine su parasını getiren tahsildarın militan olduğunu düşünün. Başımıza gelecek felaketleri bir düşünün” dedi.

“KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR”

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ise, Özhaseki'nin bu sözlerini dün GİMAT'ta katıldığı toplantıda yanıtladı ve şöyle dedi: “Allah kimseye kendi videosunu yasaklatmayı nasip etmesin. Kendi konuştuğu videoyu kendi yasaklattı. Kötü söz sahibine aittir. Kirli siyasetten vazgeçmesini tekrar tekrar söylüyorum. Bu sözleri hep eline bulaşıyor, kendisine bulaşıyor. Benden böyle şeyler duymayacaksınız, ben üslubumu değiştirmeyeceğim”