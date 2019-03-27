Anketlerde hep öndeyim

ADAYLAR ANLATIYOR

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, başkanlığa seçilir seçilmez ilk işi başkanlığa ait iki makam aracını satmak oldu. Genelde yürüyerek dolaşan ve halkın arasında olan Arslan'a bu yüzden “Yürüyen başkan” deniliyor. Kısıtlı olanaklarına rağmen, Yozgat'ta tarihi dokunun ortaya çıkmasında önemli işler yaptı.

Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları ve anketlerde önde olduğunun altını çizen Arslan, Yozgat seçmeninin dayatma adaylara değil kendi adayına sahip çıkacağını belirtti. Arslan şunları söyledi: “Millet iradesine kimse pranga vuramaz. İnsanların gönlüne zorla girilmez. Demokrasi insanların hür iradesi ile olur. ‘Şu adayı desteklersen sana şunu yaparım' demek gönül kırmaktır.”