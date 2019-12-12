Aracını çekiciden kurtarmak isterken canından oluyordu

Kağıthane Hamidiye Mahallesinde öğle saatlerinde bir kadın aracını cadde üzerinde park ederek bir markete girdi. Kadın burada alışveriş yaptığı esnada trafik çekicisi yasak park yapan araçları kaldırmak için caddeye geldi.

Onlarca aracın arasında kadının otomobilini seçen çekici görevlisi, aracı kaldırmaya başladı. O esnada aracının çekildiğini gören kadın bunu engellemek için hızla marketten çıktı. Koşarak caddeye atlayan kadına seyir halinde olan bir otomobil çarptı.

AYAĞI KIRILDI

Çarpmanın etkisiyle birkaç metre savrulan kadının ayağı kırıldı. Acı içinde feryat eden kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı kadın ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İşlemlerin ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

“KAZAYA TRAFİK ÇEKİCİSİ SEBEP OLDU”

Kaza hakkında konuşan görgü tanığı, “Çekiciler, durağa otobüs yanaşmadığı halde park sıkıntısı olan bu cadde de sürekli araç çekiyor. Araç çarpan kadın da alışveriş için markete girmiş. O esnada caddeye giren trafik çekicisi kadına ait arabayı park ettiği yerden araca yüklemeye başlıyor.

Aracının çekildiğini fark eden kadın müdahale etmek istiyor. Koşarak yola çıktığı anda yoldan geçen bir araç kadına çarptı. Yani kaza trafik çekicisi yüzünden oldu. Çekiciler yüzünden daha önce de bazı olaylar oldu. Mesela içerisinde 3 yaşında çocuk olan bir otomobili götürdüler.” dedi. (İHA)