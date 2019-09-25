Araçta sigara içenlere 153’er TL ceza kesildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada bir gazetecinin sorusu üzerine, “Ben şimdi bakıyorum; aracı kullanan sigara içiyor. Bazen ben de işaret ediyorum. Yazılı kaide girmek suretiyle şoför de arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Batı ülkelerinin bazıları dışarıda bile sigarayı yasakladı. Şimdi biz insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Bu işin üzerine çok daha sıkı gideceğiz. Para cezası ne gerekiyorsa olacak.” açıklaması yapmıştı.

O açıklamanın ardından harekete geçen trafik ekipleri bir çok ilde ‘dumansız araçlar’ denetimi yaptı. Araçlarında sigara içtiği tespit edilen bir çok sürücü ve yolcuya 153’er TL para cezası kesildi.

CEZAYI YİYEN İSYAN ETTİ

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ‘dumansız araçlar’ uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ve trafik büro amirliği ekipleri şehir merkezinde özel araçta sigara uygulamasına başladı. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ekipler hususi, ticari ve toplu taşıma araçlarında sigara içilip içilmediği ile ilgili uygulama yaptı. Polis ekiplerinin uygulamaları sırasında özel araçta sigara içen bazı sürücülere 153 TL para cezası kesildi. Ceza yiyen bazı sürücüler tepki gösterirken, bazıları da uygulama sebebiyle şaşkınlık içinde kaldı.

Ceza yiyen İsmail Akdağ, bütün sigara satan yerlerin kapatılması gerektiğini söyledi. Sigara serbest olduğu sürece vatandaşın alacağını belirten Akdağ, “Bu sigarayı aldığında evde ve araçta da içecekler. Vatandaşın suç işlenmesi istenmiyorsa, bunun satılmaması lazım” dedi. Öte yandan, yaklaşık iki saat yapılan uygulamada altı sürücüye toplam 918 TL ceza yazıldı.

150 PERSONELLE DENETİM

Aksaray’da da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı “dumansız araçlar” uygulamasında, araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen 13 sürücü ve yolcuya 153’er lira para cezası kesildi.

Manisa il merkezi ve ilçelerinde de, trafikte sigara yasağına ilişkin “dumansız araçlar” uygulaması gerçekleştirildi. İl merkezinde, asayiş ve trafik ekiplerinin müşterek katılımıyla 15 noktada, 150 personelle yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içmedikleri denetlendi.