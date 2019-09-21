Erdoğan açıkladı! Sigaraya yasak açıklaması

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

ARAÇ İÇERİSİNDE SİGARA İÇMEK YASAKLANIYOR

Aracı kullanan (taksiler) sigara içiyor bazen ben de işaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz.

NE GEREKİYORSA YAPILACAK

Gençlik yıllarımda top oynadığım yıllar kulübümüzün tavanı sigara dumanından adeta kızarırdı. Böyle sigara içerlerdi. Kim bunlar sporcu, üyeler vs. Bir yandan oyun oynayıp bir yandan sigara dumanı tavan rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Bakıyorsunuz batı ülkelerinin bir kısmı dışarıda bile sigarayı yasakladı. Biz insanımızın sağlığını ön plana çıkartmayacak mıyız? Kapalı mekanlarda asla, dışarıda bile belli yerlerde balkonlarda da hassasiyetlerimiz var. Para cezası vs. ne gerekiyorsa bunlar olacak.

ELEKTRONİK SİGARANIN TÜRKİYE’YE GİRİŞİ YASAKLANIYOR

Ben hala paket toplamaya devam ediyorum. Bazılarında sigara ön cepte duruyor hemen çekip alıyorum. Bir de elektronik sigara hikayesi var. Sanki neymiş dudak alışkanlığı var ya ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye… Gümrükte bazı sıkıntılar var maalesef sayın bakanım da bunu duysun. İçişleri ve Gümrük Muhafaza çok daha yoğun bir savaşa girip ülkemize girişini yasaklamak ve onlara da ciddi vergiler koymak durumuyla işi çözeceğiz. Nargileyle mücadele ve nargile konusunda da aynı mücadelemizi sürdüreceğiz. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine nargile sigaradan daha zararlıdır.

KANUNU ZATEN VARDI

Eylül 2013’te araçlarda sigara içilmesini yasaklayan kanun çıkarılmıştı. Kanunun çıktığı ilk 10 ay içinde kimseye ceza kesilmemesi gündem olmuştu. Dönemin CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlaması üzerine verdiği soru önergesinde kimseye araçta sigara içtiği için ceza kesilmediği ortaya çıkmıştı. Dibek Ekim 2014’te Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Araçlarda sigara içen sürücüler ile ilgili bir denetimin olmadığı burada ortaya çıkmıştır.” demişti.

UZUN YOL ŞOFÖRLERİ İÇİN AYRICALIK İSTENMİŞTİ

Yapılan düzenlemeye göre araç başında sigara içenlere 88 TL para cezası verilmesi planlanmıştı. Hatta Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Sigara insan hayatına çok zarar veriyor, ama keşke uzun yola çıkan kamyoncuya yasa kapsamı dışında bırakabilseydik.” demişti.