Akrep burcunda Yeniay 9 Kasım Pazartesi sabah saat 10.02’de gerçekleşiyor ve 16 derece Akrep burcuna denk düşüyor. Yeniay ve dolunayların Akrep burcunda gerçekleştiği, iç gezegenlerin bu burçtan geçtiği dönemlerde duygusal yoğunluk artar. Akrep burcundaki içe çekilme ve gözlemleme, sezgisel olarak hissedilen en doğru zamanda harekete geçme ve olayların derinine dokunma kabiliyeti, bu geçişler esnasında güçlü biçimde vurgulanır. Derin araştırmalara girişmek açısından ise harika zamanlardır. Böylesi zamanlarda ilginç ve gizemli konulara eğilim artabilir. Metafizik alanda ilgi ve yönelimlerin yanı sıra, bazı yeni deneyimler, ilerlemeler de olasıdır.

DERİN KRİZLER

Akrep burcundaki yeniaylar, özellikle de zorlu gezegen açılarıyla bir araya geliyorsa, mücadeleli, yoğun krizler deneyimlenen, sessiz ama derin dönüşümlerin yaşandığı dönemlerdir. Yozlaşma ve çürüme görülebilir böylesi dönemlerde. Kriminal konular, dedektiflik gibi araştırmaya ve takibe almaya yönelik işler, polisiye ve askeri meslekler ve konular bu burcun kapsamına girer (Koç burcu ile birlikte). Patoloji, psikiyatri, psikoloji gibi meslek alanları Akrep burcu tarafından temsil edilir.

FİNANSAL STRESLER, BANKALAR

Sekizinci burç olması hasebiyle, bankacılık ve finans sistemleriyle de bağdaştırılan Akrep burcundan ağır gezegenlerin geçişi ve bu burçta gerçekleşen yeniay veya dolunay döneminde, özellikle de gezegenler arasında stresli açılarla da bağlantılıysa, finans sistemlerinde önemli ve dramatik değişimler görülebilir. Yeniay, yöneticisi Mars ile dik açıda gerçekleşiyor ve para krizini temsil eden Jüpiter-Güney Ay Düğümü kavuşumu da mevcut. Bu şartlarda büyük finansal stresler, bankacılık sektöründe de bazı krizler yaşanabilir.

TEHLİKE İŞARETÇİSİ YILDIZ

Yeniay, Zuben El Genubi isimli bir sabit yıldızla hizalanıyor. Bu yıldız sert ve tehlikelerle dolu etkileri, zehirlenmeleri, hastalıkları, özellikle cinsellikle ilgili hastalıkları, cinayetleri, sert ve şiddetli olayları anlatır. Dünya astrolojisinde gemilerle ilgili olaylar, gemi kazaları, fırtınalar, yer kabuğu kabarmaları, katliamlar, soykırımlar ve yok etme çabalarıyla alakalıdır. Hayli sert karakterdeki bir yıldızla kavuşum, söz konusu olayları beraberinde getirebilir. Zira yeniay hem Mars hem de Jüpiter ile dik açıda gerçekleşiyor ve ihtimali arttırıyor.

ŞİDDET OLAYLARI

Gökyüzünde Mars, Jüpiter ve Güney Ay Düğümünün de kavuşumda olduğu bu zaman diliminde sert ve şiddete yönelik olaylar artabilir. Özellikle 12 Kasım, 14 Kasım, 16-17 Kasım gibi tarihlerde stresler yoğunlaşabilir. Otorite kaybı, saygınlık kaybı, hatta hayatını kaybetmek gibi liderlere yönelik bazı durumlar da gelişebilir. Jüpiter’in Güney Ay Düğümü ile kavuşumu ise ekonominin düşüşte olması ve ekonomik türbülanslar manasında dikkat çekici.

VENÜS’ÜN UĞURLU YILDIZLA KAVUŞUMU

Yeniay esnasında iyicil Venüs’ün uğurlu Spica ile hizalandığını görüyoruz. Venüs retro da olsa gene de özel ilişkiler ve sanatsal konular açısından olumlu bir etki beraberinde getiriyor. Olumlu enerji 9 Kasım’da çok aktif olacak. Venüs-Mars altmışlığının etkili olduğu 10 Kasım civarındaki günlerde de ilişkilerde biraz daha dengeleyici bir enerji akışı yakalamak mümkün olabilir.

COĞRAFİ HARİTALAR

Yeniay esnasında Satürn’ün bulunduğumuz bölgede dip noktasına denk gelmesi sismik aktiviteye dikkat çekiyor. Yeniayın en stresli hatları İngiltere ve İspanya üzerinden geçiyor, özellikle Lizbon’a yakın bölgeyi ve İspanya’yı etkiliyor. Yine İngiltere üzerinden geçen Jüpiter-Güney Düğüm hattı, ekonomik anlamda İngiltere için türbülanslara işaret ederken iç kargaşa riskini de gösterebilir. Paris, Fransa üzerinden geçip Hollanda ve Almanya’ya uzanan belirgin hatlar da var. Buralarda sert etkiler devrede olabilir.

BULUNDUĞUMUZ BÖLGE

Ülkemizin de bulunduğu bölgede Satürn ve Neptün ayakucu noktasına geldiği için kıyı depremleri dikkat çekebilir. Akdeniz kıyıları, Marmara kıyıları, Ege’ye yakın bölge etki alıyor. Öte yandan, Türkiye’nin doğusunda bulunan ülkeler arasında biraz daha barışçıl ve iş birliği yaratmaya yönelik etkiler devreye girecek gibi. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan’ın da bulunduğu bölgede yönetimle ilgili konularda önemli kararlar, sert kararlar dikkat çekebilir genel anlamda baktığımızda.

ABD ve AVRUPA

Amerika Birleşik Devletleri tarafına baktığımızdaysa Uranüsyen bir enerji akışı var, yani çalkantılı, isyankar bir atmosfer oluşabilir. Meksika üzerinden geçen hatlar özellikle dikkat çekiyor. Ama en belirgin etkiler İngiltere civarında, kısmen Avrupa üzerinde ve Orta Asya’da, özellikle Kazakistan’ın da bulunduğu bölgede görülüyor.

TÜRKİYE

9 Kasım’da Akrep burcunda gerçekleşecek Yeniay, Türkiye’nin çocuklar, gençler, sanatçılarla ilgili alanında destekleyici bazı yeni gelişmelere işaret ederken, borsa ve spekülasyonla ilgili konularda da stresleri gösteriyor. Transit Jüpiter ve Mars’ın Türkiye astroloji haritasının Ay Düğümleriyle hizalanacağı zaman dilimi, kadersel anlamda hayli gergin bir sürece işaret ediyor. Yakın çevremizde gelişen bazı olaylar ekonomiye de stresli bir şekilde yansıyabilir. 12 Kasım civarında borsada spekülasyon olasıdır. Dikkatli olmakta fayda var.

MERKÜR GERİLEMESİ BİTİYOR!

İletişim gezegeni Merkür’ün gerilemesi

13 Kasım’da tamamlanıyor. Dolayısıyla iletişimle ilgili konularda stresler giderek azalabilir. Ama yine de Merkür’ün direkt harekete dönmek üzere durağan olacağı 13 ve 14 Kasım’da bazı iletişim sıkıntıları yaşanabilir, dikkatli olmakta fayda var.

VENÜS GERİLEMESİ BİTİYOR!

İlişkiler gezegeni Venüs’ün gerilemesi 14 Kasım’da tamamlanıyor. İlişkilerde yaşadığımız stresler nispeten de olsa toparlanma sürecine giriyor. Venüs’ün durağan olacağı 14 ve 15 Kasım tarihlerinde ilişkiler, kişisel bakım gibi Venüs doğasındaki konularda dikkatli olmak gerekiyor.

BU ÜÇLÜ KAVUŞUMA DİKKAT!

Mars, Jüpiter ve Güney Ay Düğümünün üçlü kavuşumunun etkili olduğu bir süreçten geçiyoruz. Kavuşumun etkisi 12-16 Kasım tarihleri arasında kendini etkili bir şekilde gösterecek. YouTube videomda bu konu hakkında bilgi verdim. Link ile izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/Cf2ti15j3l8

İRAN

İran’ın astroloji haritasının üçlü kavuşumdan etkileneceğini görüyoruz. Saldırılara açık olurken, kendileri de agresif bir profil çizebilirler. Kasım ayının onlu tarihleri bu bağlamda dikkat çekiyor.

TRUMP

Seçimlerde yaşadığı hezimet sonrasında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu olan Trump’ın Mars dönüşü yakınlaşıyor. Aksiyonlu ve agresif bir tavır takınacağını düşündürüyor. 14-18 Kasım arasındaki tarihler özellikle dikkat çekiyor. Merkür ve Venüs’ün henüz geri harekette olması alacağı bazı kararları ertelemesini işaret ediyor olabilir. Ama sonrasındaki günler, özellikle de 16 Kasım sonrası hayli agresif tavır takınacağını öngörüyorum.

NETANYAHU

Trump’ın İran konusunda bir an önce harekete geçmesi için onu sürekli tetikleyen Netanyahu’nun da Mars dönüşü geliyor. Trump gibi o da hayli aksiyonlu ve agresif bir tavır alacak gibi gözüküyor. Onun için de 14-18 Kasım arasındaki tarihler hayli aktif geçecek.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

9 Kasım Pazartesi sabahı saat 10:02’de Akrep burcunun 16 derecesinde Yeniay meydana geliyor. Sezgilerimizi had safhaya taşıyacak gibi gözüken yeniay, Türkiye astroloji haritasını da etkiliyor. Ay’ın Mars’la dik açısının da etkili olacağı günün ikinci yarısında sert etkiler devrede. Zira yeniay, olayların biraz daha kışkırtıcı ve gergin yönde ilerleyebileceğini gösteriyor. Özellikle otorite figürlerine yönelik bazı çıkışlar, duygusal sert etkileşmeler olasıdır.

10 Kasım Salı günü Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Sabahın erken saatlerinde duygularımız taşkın olabilir. Öğleden sonraki saatlerde manevi açıdan güzel, bütünleştirici etkiler devreye giriyor. Başkaları üzerinde etki yaratmaya yönelik destekleyici etkileri akşam saatlerinde aktifleşiyor. Gece saatlerindeyse çalkantılı bir atmosferde olacağız, farkında olalım.

11 Kasım Çarşamba gününe dengeli başlıyoruz. Venüs-Mars arasındaki uyumlu açının olumlu etkileri ilişkilere bugün de yansıyabilir. Öte yandan, Jüpiter-Güney Ay Düğümü kavuşumunun otorite figürleriyle ilgili saygınlık kaybı, prestij kaybı gibi risklerini devreye alan bir gündeyiz. Yarın söz konusu etki daha da belirginleşecek.

12 Kasım Perşembe günü Jüpiter-Güney Ay Düğümü kavuşumunun etkileri devrede olacak. Ekonomiyle ilgili konularda kayıplara sebep olabilir ve prestij kaybını da beraberinde getirebilir. Yöneticiler, tanınmış kişilerle ilgili konularda zorluklar devreye girebilir. Önemli iş ve girişimler için öğle saatlerini tercih edebiliriz. Gece saatlerinde enerji türbülanslı akabilir.

13 Kasım Cuma günü iletişim gezegeni Merkür direkt harekete dönüyor, yarın da Venüs direkt harekete dönecek. İkisinin birden direkt harekete dönmesi, bir müddettir aksayan şeylerin artık yavaş yavaş düzelmeye başlaması anlamına geliyor. Ama gene de Merkür’ün direkt harekete döndüğü zamanlarda, özellikle durağan da olduğu için bir şeylerin toparlanması hemen olmaz. Düşünmeden karar almamakta fayda var.

14 Kasım Cumartesi günü ilişkiler gezegeni Venüs direkt harekete dönüyor. Terazi burcunun 22 derecesine denk düşen direkt harekete dönüş ve durağanlaşma, sanatsal konulardaki bazı fikirlerimizi, yeteneklerimizi açığa çıkartmak için de bize destek veriyor. Mars’ın Güney Ay Düğümü ile kavuşumda olacağı gün genelinde güç kaybedecek bazı kişileri görebiliriz. Bunlar arasında özellikle otorite figürleri, gücü yanlış kullanma eğilimindeki ya da manipüle etmek için kullanan kişiler olabilir.

15 Kasım Pazar gününün ilk yarısında ne yapacağımızı belirlemekte zorlanabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde uyum ve dengeyi yakalayabiliriz. Yeni fikirlere açık olacağımız akşam saatlerinde iletişim, eğitim, bilgi aktarımıyla ilgili konularda harekete geçebiliriz. Ama neyi, nasıl ifade ettiğimize gene dikkat etmemiz gereken türbülanslı bir zaman diliminde olduğumuzu unutmayalım.