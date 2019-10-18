Araçtan hayvanat bahçesi çıktı!

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu R.D.M.’nin otomobilinde, gümrük görevlilerince rutin kontrol kapsamında arama yapıldı. Aracın bagajında, stepne boşluğuna gizlenen canlı 2 piton bulundu. Bunun üzerine araç, detaylı kontrolden geçirilmek üzere X-ray taramasına yönlendirildi. Otomobilde yapılan detaylı aramada, bagajın yan duvarlarına gizlenen 1 yavru timsah, 10 yavru kertenkele ile 4 yavru piton bulundu.

Hayvanlara, ‘Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme’ (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenmesi nedeniyle el koyuldu. Hayvanlar, Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, Bulgar sürücü R.D.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, bir otomobilde yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenirken ele geçirilen piton, yavru timsah ve kertenkeleler İstanbul’da hayvanat bahçesine teslim edilmek üzere yola çıktı. Edirne’ye akşam saatlerinde İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nden gelen ekipler, Milli Parklar Müdürlüğü’nde tutulan 2 piton, yavru timsah ve 10 kertenkele yavrusunu milli parklar aracına koyup İstanbul’da hayvanat bahçesine götürmek üzere yola çıktı. DHA