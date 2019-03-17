Arınç Manisa’yı karıştırdı: MHP’liler alanı terk etti

AKP'li Yunus Emre Belediyesi'nin yaptığı 50. Yıl Mahallesi Çamlık Kültür ve Taziye Evi'nin açılışında Cumhur İttifakı'nı sıkıntıya sokan mesajlar verildi. Açılış törenine TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Çerçi ve bazı AKP'li milletvekilleri katıldı.

ARKASINI DÖNÜYORDU: Arınç, açılış yapılan Horozköy'de anıları olduğunu, eski haline bildiği bölgenin modern bir kompleks haline dönüştüğünü söyledi. AKP'li Çerçi'yi ‘tanıdığım en başarılı belediye başkanı' diye tanıtan Arınç, ittifak ile ‘kaymaklı baklava' olan Manisa'daki AKP-MHP'li belediye başkanlarının geçmişteki husumetlerini hatırlattı. Arınç, şunları söyledi: “Geçtiğimiz 5 yıl içinde büyükşehir belediye başkanı arkasını dönüp gidiyordu. Bizim Çerçi yüzünü dönse arkasına denk geliyor o da arkasını dönüyordu. Ama şimdi artık birbirlerine yüzlerini döndüler. Can ciğer kuzu sarması oldular. Maşallah geçmişten beri ne kadar da birbirlerine severlermiş! Şimdi anlıyoruz.

MANİSA'DAN AYAĞINI ÇEKSİN, İZMİR'E GİTSİN: Şimdi Çerçi ile büyükşehir belediye başkanı el ele verecekler, Horozköy'e hizmetin kaç misli gelir hesap edin. Eh 5 yıl sonra Allah ömür verirse Çerçi mi gider büyükşehre, başkası mı kalır onu göreceğiz. 5 sene, 365 gün 1.500 günden fazla. Biz yarınımızı bilmiyoruz. Her şeyimiz Allah'ın elinde. Ama bundan sonrası inşallah Mehmet Çerçi için büyükşehir belediye başkanlığı olmalı diye gönlümden de geçiriyorum. Ohh, bu kadar hizmete bu yakışır kardeşim. Onun da (MHP'li Cengiz Ergün'ü kast ediyor) 3 dönemi dolacak, o da gitsin İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Manisa'dan çeksin ayağını artık. Manisa'da gerileme olursa kulağını çekeceğiz de mi? Niye yapmadın diye soracağız, niye burada bir eksiğin var diyeceğiz. Niye geride kaldın diye hesap soracağız. Bizim geleneğimizde hesap sormak var. Bak bu Horozköy'ün ihtiyarları bu işi çok iyi bilirler. Hay mübarekler.”